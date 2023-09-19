عضو بـ«التنسيقية»: الإسراع في إطلاق استراتيجية صناعية موحدة أمر ضروري

قال مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ إدارة الحوار الوطني دمجت بين ملفي الصناعة والاستثمار للوصول إلى توصيات متسقة بين تحديات كلا من الملفين والمخرجات لتنفيذها؛ بما يشمل دفع قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

استراتيجيات وخطط متعددة للارتقاء بالصناعة

وأضاف أبو زيد، في حواره عبر قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «هناك استراتيجيات وخطط متعددة للارتقاء بالصناعة المصرية مثل استراتيجية تعميق التصنيع المحلي التي أطلقت منذ عام 2018 إلى جانب المجلس التنفيذي لإحلال الواردات من ضمن برنامج الإصلاح الهيكلية ومبادرة ابدأ لتوطين الصناعة المحلية».

إطلاق استراتيجية صناعية موحدة

وتابع عضو التنسيقية: «التنسيقية ترى ضرورة وجود إطار موحد والإسراع في إطلاق استراتيجية صناعية موحدة تستهدف تحديد القطاعات والمستهدفات الكمية والمؤشرات الخاصة بتحقيق هذه المستهدفات، وتكون كل الجهات لها مساهمة في إطار هذه الاستراتيجية بحيث نصل في نهاية الأمر إلى تحقيق الاستراتيجية العامة للصناعة الوطنية، وبالتالي نحقق المستهدف الخاص بزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم زيادة الاستثمار المحلي الخاص في هذا الإطار».