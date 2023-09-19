رؤساء الأحزاب يعلنون تقديم وثيقة التنمية الشبابية لـ«الحوار الوطني»

اجتمع بالأمس أمناء وممثلين الشباب بأحزاب الإصلاح والنهضة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والاتحاد، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وفريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، ورضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، لإعلان «وثيقة التنمية الشبابية» التي توافقوا حولها على مدارعدة جلسات نقاشية خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أنها ستقدم للأمانة الفنية بالحوار الوطني.

ملفات ومحاور وثيقة التنمية الشبابية

بدأ الاجتماع، باستعراض الدكتور محمد أبوالنور، أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة، مقدمة الوثيقة، ثم استعرض حسام سلامة، رئيس اتحاد شباب المصري الديمقراطي، توصيات ملف التمكين السياسي ومراكز الشباب والأندية، واستعرض عبد الرحمن فرغلي، ممثل شباب حزب العدل، توصيات ملف دعم الاتحادات الطلابية وشباب المصريين الدارسين بالخارج، ثم استعرض عماد غنيم، أمين شباب حزب الاتحاد، توصيات ملف الانتماء والوعي والتحولات الجيلية ودعم الشباب ذوي الهمم.

وتناولت الفقرة الثانية من الاجتماع، كلمات ومداخلات من كل من فريد زهران، رئيس حزب المصري الديموقراطي، الذي أثنى على الوثيقة، وتحدث عن دور الشباب فى تقارب الأحزاب وبحث إمكانية توسيع دائرة المشاركة، بالإضافة إلى ضرورة التوافق الوطني وتضافر الجهود للخروج من الأزمة الحالية وفتح الباب أمام الجميع للمشاركة في الاستحقاقات بإجراءات وضمانات حقيقية، وأخيرًا ضرورة عدم حصر المعارضة في الحركة المدنية.

عودة الاتحادات الطلابية

وتحدث عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن تاريخه في العمل العام، وضرورة عودة الاتحادات الطلابية بقوة لأنها أحد وسائل إعداد الشباب المسيس، وأكد ضرورة الاهتمام بملف الذكاء الاصطناعي والأحزاب الافتراضية، بالإضافة إلى الاهتمام بتأهيل الشباب، وتحدث السيد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، حول إمكانية كون الوثيقة نواة لحراك شبابي في ظل ثراء الحياة المصرية بالتجارب الشبابية، وتحدث هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن محورية دور النخبة الشبابية في التنمية ومشروع الإصلاح والنهضة في إعداد 1000 قيادة، وأيضا نموذج الإعداد القيادي في الإصلاح والنهضة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وباسم كامل، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي، وأحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وإيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، ومحمد الشوري، عضو مجلس النواب عن حزب الاتحاد، ومحمد أبو شامة، الأمين العام لحزب الاتحاد، وكريم الكناني، الأمين العام المساعد لحزب المصري الديمقراطي، وحسين هريدي، نائب رئيس حزب العدل لشئون الشباب، وعامر أبو زيد، أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب الاتحاد، ومحمد ربيع أمين السياسات والعلاقات الخارجية بحزب الاتحاد، وجميلة زكي أمينة المرأة بحزب الاتحاد، وطه أحمد، أمين الاتصال السياسي بمحافظة القاهرة في حزب الإصلاح والنهضة.