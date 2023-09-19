بريطانيا تتأهب لمواجهة موجة فيضانات عارمة تضرب البلاد

تشهد جنوب المملكة المتحدة حالة تأهب قصوى، تزامنًا مع إصدار مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من حالة الطقس، بسبب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، والتي من المتوقع أن تتسبب في فيضانات خطيرة.

إلغاء بعض الرحلات الجوية من مطار إكسترا

وألغيت بعض الرحلات الجوية من مطارات عدة لسوء الطقس، فيما ألغيت رحلات مطار إكسترا بعدما اجتاحت مياه الفيضان مبنى المطار.

ونقلت «العربية» عن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، أنّ كمية الأمطار التي سقطت تزيد على متوسط هطول الأمطار طوال شهر سبتمبر بأكمله.

تحذيرات من عواصف رعدية وأمطار غزيرة محتملة

وأطلق مكتب الأرصاد الجوية تحذيراتٍ من عواصف رعدية وأمطار غزيرة محتملة، مع احتمال حدوث فيضانات في أجزاء من ديفون وسومرست.

وأشارت إلى أنّ من المحتمل حدوث عواصف رعدية في جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز، مع إمكانية تساقط برد ورياح قوية وأمطار غزيرة تتراوح بين 30 إلى 40 ملم في الساعة الواحدة.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية فإنّ من المتوقع أن تؤدي الفيضانات إلى إغلاق الطرق، وتعطيل وسائل النقل وانقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق المملكة المتحدة.