الأمطار تغرق مباني كيب تاون في جنوب إفريقيا.. وتحذيرات من فيضانات

شهدت جنوب إفريقيا أحوالًا جوية سيئة، وغرق شوارع كيب تاون في مياه الأمطار التي تساقطت بغزارة وتسببت في ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، وتجاوزت المياه السدود البحرية، وغمرت المنازل والفنادق على السواحل.

وأدت الرياح الشديدة إلى غرق المطاعم الموجودة على شاطئ البحر في خليج كالك باي، وهي قرية يعمل أهلها في الصيد في خليج مفتوح على المحيط الأطلسي على مسافة تبلغ نحو 30 كيلومترًا من كيب تاون في جنوب إفريقيا، إذ تفاجأ المواطنون بالمياه تغمر المكان من النوافذ.

ولقيت امرأة مسنة تبلغ نحو 92 عامًا حتفها بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما أفاد الناطق باسم هيئة الإنقاذ البحري كريغ لابينون، وفق ما نشر بوكالة «فرانس برس» الفرنسسية.

WATCH Massive waves lifting stationary vehicles in Gordon’s Bay in Cape Town, South Africa pic.twitter.com/D7K8XpqBon

Strong waves flooded the coastal part of Cape Town in South Africa today, several dozen cars floated into the ocean pic.twitter.com/toL69LwIUH