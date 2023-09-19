الأمطار تغرق مباني كيب تاون في جنوب إفريقيا.. وتحذيرات من فيضانات

شهدت جنوب إفريقيا أحوالًا جوية سيئة، وغرق شوارع كيب تاون في مياه الأمطار التي تساقطت بغزارة وتسببت في ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، وتجاوزت المياه السدود البحرية، وغمرت المنازل والفنادق على السواحل.

غرق شوارع كيب تاون في جنوب إفريقيا

وأدت الرياح الشديدة إلى غرق المطاعم الموجودة على شاطئ البحر في خليج كالك باي، وهي قرية يعمل أهلها في الصيد في خليج مفتوح على المحيط الأطلسي على مسافة تبلغ نحو 30 كيلومترًا من كيب تاون في جنوب إفريقيا، إذ تفاجأ المواطنون بالمياه تغمر المكان من النوافذ.

ولقيت امرأة مسنة تبلغ نحو 92 عامًا حتفها بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما أفاد الناطق باسم هيئة الإنقاذ البحري كريغ لابينون، وفق ما نشر بوكالة «فرانس برس» الفرنسسية.

WATCH Massive waves lifting stationary vehicles in Gordon’s Bay in Cape Town, South Africa pic.twitter.com/D7K8XpqBon — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 17, 2023

WATCH Massive waves lifting stationary vehicles in Gordon’s Bay in Cape Town, South Africa pic.twitter.com/D7K8XpqBon — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 17, 2023

Strong waves flooded the coastal part of Cape Town in South Africa today, several dozen cars floated into the ocean pic.twitter.com/toL69LwIUH — Sprinter (@Sprinter99800) September 17, 2023

شهود عيان يروم ماساة كيب تاون

وشاهد سكان كيب تاون الأمواج العاتية وهي تجرف المنارة، وقال مواطن يدعى «يوري راي»: «إنّ المرء يرى ذلك بالعين مرة واحدة على الأقل في حياته».

وأكد ليهلوهونولو ثوبيلا من معهد الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا، أنّ ارتفاع المد بمعدل أعلى من المتوسط قد يسبب «موجات عاتية».

وأظهرت مقاطع مصورة قصيرة متداولة على منصّات التواصل الاجتماعي، المياه المتدفقة في شوارع بلدات قرب كيب تاون تجرف حاويات نفايات وسيارات متوقفة، السبت.

وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن سواحل البلاد الممتدة على 3 آلاف كيلومتر حتى الاثنين، كما دعت أجهزة الطوارئ إلى الحذر وأغلقت الكثير من الشواطئ في المنطقة.