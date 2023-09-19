هل فيضانات عمان حقيقية؟.. «الأرصاد» تحذر من طقس سيئ في السلطنة

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة، تظهر هطول أمطار غزيرة أدت إلي فيضانات عمان، وسوء الأحوال الجوية، فما هي الحقيقة؟

الأرصاد توضح حقيقة فيضانات عمان

وذكرت الأرصاد الجوية العُمانية التابعة لهيئة الطيران المدني، أنّ البلاد تتعرض لموجه من الطقس السيئ، إذ تشكلت السحب على أجزاء متفرقة من جبال الحجر مع تأكيد فرص توسعها وامتدادها، وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد.

انجراف مركبة بسمد الشأن نتيجة الأمطار الغزيرة وجريان الأودية pic.twitter.com/zl5l09SGKR — جريدة الرؤية / ALROYA.OM (@AlroyaNewspaper) September 17, 2023

وأوضحت أن الفيديوهات المتداولة عن فيضانات عمان تعود إلى الأحد الماضي، عندما تسببت الأمطار الغزيرة في تكون سيول جارفة، في ولاية المضيي، إذ ظهر في المقطع المصور، ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وهي تجرف سيارة كاملة بالإضافة إلى الأشجار.

وقالت هيئة الأرصاد في سلطنة عمان، إن السيول والفيضانات كانت نتيجة شهدت هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة، مما أدى إلى تشكل سيول قوية، وقد تم التعامل معها بشكل سريع.

حالة الطقس اليوم في عمان

وطالبت الأرصاد العُمانية، المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المحتمل تأثرها بالرياح النشطة التي تتراوح سرعتها ما بين 40 و75 كيلومترا في الساعة، تصاحبها سقوط أمطار رعدية تتركز على المناطق الجبلية من محافظات الداخلية وشمال الشرقية والظاهرة والبريمي تمتد لصحاري الداخلية والظاهرة.

وأضافت أن درجات الحرارة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، في سبق 21ـ بينما قيرون حيريتي 21.9، وفي ضلكون 22.1 درجة مئوية، وهيما 23.6 درجة مئوية، وشليم 23.6 درجة، طاقة 24.4 درجة مئوية، ومرباط 24.3، والجازر نحو 24.8 درجة مئوية.