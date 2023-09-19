فيضانات فرنسا تجبر السلطات على رفع حالة التأهب في البلاد لليوم الثالث

لليوم الثالث على التوالي، رفعت السلطات الفرنسية حالة التأهب للإنذار البرتقالي بسبب العواصف العنيفة التي تضرب منطقة السافور، ودروم وإيزير، إذ تسببت في غمر وادي الرون تحت الماء بعد هطول أمطار غزيرة، وفق وكالة فرانس برس.

فيضانات فرنسا

كشفت الأرصاد الجوية الفرنسية، أن التحذير البرتقالي من العواصف الرعدية مستمر لليوم الثالث، والتي تؤدى إلى فيضانات فرنسا في مقاطعتي إيزير ودروم في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الإدارة الإقليمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية، أن طقس اليوم الثلاثاء السيء لم يكن له أي تأثير على حركة القطارات، باستثناء انهيار أرضي طفيف على جانب المسار السريع بين ليوم وفالنسيا، ما تسبب في إبطاء حركة القطارات كإجراء احترازي، وبسبب هذا فإن هناك بعض التأخسرات في مواعيد وصول القطارات.

حالة الطقس اليوم في فرنسا

وكشفت الأرصاد الجوية الفرنسية أن طقس يوم الثلاثاء سيتحسن مع نهاية اليوم، لكن خلال اليوم ستكون هناك عواصف العنيفة في منطقة السافوا، والتي ستكون مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، بالإضافة إلي نششاط الرياح القوية وتساقط البرد.

ويتوقع الأرصاد أن تستمر سقوط الأمطار فوق جبال الجورا، وجبال الألب الشمالية وماسيف سنترال، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق لورين والألزاس وعلى طول القناة.

كما ستكون السماء غائمة جدًا من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي وبالقرب من القناة الإنجليزية، وغائمة أيضا على منطقة باي دو لا لوار حتى حوض باريس.