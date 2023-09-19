أ ش أ: تقرير دولي يشيد باحتضان مصر للسودانيين ويتوقع ارتفاع أعدادهم

تتوقع الوكالة الدولية للهجرة فرار 1.8 مليون سوداني إلى دول جوار السودان بنهاية العام الجاري، وهو ما سيفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها السودانيون، سواء النازحين داخليا أو الفارين إلى خارج السودان، ويقل من قدرة الوكالة على تقديم الدعم الإنساني الكافي لهم.

بيان الوكالة

أشادت الوكالة في بيان لها، بدور دول جوار السودان وفى مقدمتهم مصر فى توفير المأوى، والاستضافة اللازمة للفارين السودانيين من نيران القتال المتصاعد، مشيرة إلى أن مصر هى الداعم الأول للفارين السودانيين وتليها تشاد.

عجز تمويلي

وجاء فى التقرير: «أن ذلك يحدث فى ذات الوقت الذى تواجه فيه الوكالة الدولية للهجرة عجزا تمويليا وصل إلى 79% من حجم احتياجات التمويل الإغاثي الإنساني المطلوبة لدعم اللاجئين السودانيين».

استمرار الأزمة السودانية

وقالت وكالة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة إن استمرار المعارك فى السودان قد أدى إلى ايجاد 3.8 مليون نازح داخلى جديد على الاراضى السودانية ممن اضطروا الى الفرار عن مناطق سكانهم الاصلية للنجاة بحياتهم وهو ما فاقم مشكلة النازحين و المشردين فى السودان.

عدد النازحين والمشردين

وأشارت الوكالة في تقرير لها صدر عن سكرتاريتها التنفيذية فى جنيف، إلى أن عدد النازحين والمشردين داخل حدود السودان يقدر حاليا بنحو 7.1 مليون انسان نتيجة القتال الدائر بين قوات الدعم السريع و الجيش الوطنى السودانى منذ أبريل الماضى.

وكشفت عن أن العدد الأكبر من النازحين في داخل السودان، يتركزون فى ولاية النيل وشرق دارفور وشمال دارفور وجنوبها، بالإضافة إلى ولايتى سنار والنيل الأبيض.

وقال فيدريكون سودا مدير ادارة الطوارئ في الوكالة الدولية للهجرة، إن دعم الأنشطة الإغاثية للنازحين فى السودان يحتاج الى مليار دولار أمريكي بشكل فوري وعاجل، لتفادي نشوب كارثة إنسانية إلى جانب كارثة استمرار أعمال القتال.