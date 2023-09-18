مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرا

وصلت إلى ميناء بورسودان بدولة السودان سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية من ميناء سفاجا بقاعدة البحر الأحمر البحرية محمل عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشة ومستلزمات طبية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وجامعة الدول العربية، وجمعية الهلال المصري، والسفارة السودانية بمصر، وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجا بدولة السودان الشقيق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين.

من جانبهم أعرب المسئولون عن تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء، وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات.