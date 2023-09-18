تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة الكبرى اليوم.. كثافات في ترسا وشارع السودان

اسىتعرضت لمياء حمدين مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، حيث أوضحت وجود كثافات نسبية في بعض شوارع متفرقة من ميدان التحرير، وسيولة مرورية من منطقة المظلات حتى اتجاه منطقة وسط البلد، وفي الكورنيش للمتجه إلى المؤسسة ظهرت سيولة مرورية، أما كوبري أكتوبر فظهرت كثافات مرورية متقطعة حتى منطقة غمرة.

كثافات مرورية

وظهرت سيولة مرورية في اتجاه العباسية، كما ظهرت كثافات مرورية في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، وظهرت كثافات مرورية للمتجه من ميدان التحرير إلى منطقة مدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، كما ظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري.

وفي محافظة الجيزة، شهد شارع ترسا كثافات مرورية بسبب غلق شارع الهرم في الاتجاهين، كما تظهر كثافات مرورية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وحتى مناطق بولاق وإمبابة، أما محور صفط فيشهد كثافات مرورية تبدأ في الزيادة باتجاه جامعة القاهرة.

أما القادم من دائري المنيب ومتجه إلى ميدان لبنان أو المهندسين، يفضل أن يسلك محور كمال عامر، كما يشهد شارع فيصل كثافات مرورية من محطة المريوطية وحتى منطقة الطالبية.