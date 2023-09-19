محافظ مطروح: دعم كبير من عمد وشيوخ القبائل لضحايا بني سويف

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن زيارة وفد عمد ومشايخ قبائل محافظة مطروح ومبادرتهم الإنسانية واللفتة الطيبة التي قاموا بها، وتوجههم لتقديم واجب العزاء بمحافظة بنى سويف لأسر وذوى ضحايا إعصار ليبيا المتوفيين، دعم إنساني لا محدود، ويعكس مدى ترابط الشعب المصري من عائلات وقبائل تربت على العادات والتقاليد القديمة الأصيلة، وتدعهما للوقف جميعا معا في عزاءنا مثلما نقف في فرحنا جسد واحد على قلب رجل واحد.

لقاء محافظ مطروح مع شيوخ القبائل

والتقى اليوم الثلاثاء، محافظ مطروح، بمكتبة مع ممثلي وفد قبائل مطروح عقب عودتهم من محافظة بني سويف، ومنهم العمدة عمران امبيوة عمدة قبيلة القناشات بمطروح، والشيخ عبد الرحمن عبد الجواد العميرى قبيلة عميرة، من أعضاء الوفد.

وحدة وتماسك الشعب المصري

وأضاف محافظ مطروح في بيان، أن أصالة أبناء مطروح المعهودة، وما دل على زيارة وفد مطروح إلى محافظة بنى سويف علي الرغم من بعد المسافة، من وحدة وتماسك الشعب المصري بمختلف أقاليمه وتضافره في السراء والضراء، مع مواساة اخواتهم من أهالي وذوى أسر ضحايا إعصار ليبيا.

اعصار ليبيا في درنة

كان إعصار ليبيا الذي تأثرت به مدينة درنة، تسبب في وفاة أعداد كبيرة من المواطنين من ليبيا ومجموعة من المصريين، أسفر عن وفاة ما يقرب من 70 شابا من أبناء محافظة بني سويف، وجرى نقل جثمانهم إلى مصر ودفنهم في بلدهم، وهو ما دفع قبائل مطروح إلى تشكيل وفد من كبار عمد وشيوخ وعواقل القبائل، وتوجهوا الي محافظة بني سويف والتقوا محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، وأهالي الضحايا وذويهم في مركز ببا، مؤديين واجب العزاء نيابة عن أهالي محافظة مطروح، في لافتة تعكس مدى وحدة المصريين وقت المحن.