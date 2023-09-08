5 عادات في أفراح قبائل مطروح.. محفل اجتماعي لجميع العائلات

لم يكن يعرف الكثير أن أفراح قبائل مطروح لها طابع خاص تتميز به عن غيرها من مختلف مدن ومحافظات مصر فهي ليست مجرد أفراح عادية، ولكنها محفل شعبي واجتماعي ضخم يجتمع خلالة جميع الأطياف والتركيبات القبلية من المجتمع المطروحي من المدن والقرى والنجوع.

5 خصائص تتميز بها أفراح القبائل

وتتميز أفراح قبائل مطروح بالعديد من السمات والخصائص التي، وتنشر من خلال هذا التقرير أبرز 5 خصائص تتميز بها أفراح القبائل في الصحراء الغربية حسب عبد الله حسن من قبائل مطروح لـ«الوطن»:

- عرس يجتمع من خلاله جميع التركيبات القبلية في مطروح، وهو ما يعكس مدى الترابط بين جميع العائلات.

- تناول الطعام بشكل جماعي فالجميع يجلس علي الأرض الفرق بين الغني والفقير، والكبير والصغير سواسية، وهو من عادات وتقاليد القبائل.

- العرس يستمر من يوم وحتي ثلاثة أيام، مما يساهم في اقتراب المواطنين من بعضهم البعض، وتلاقي الأفكار، وتلاحم المجتمع، وتقريب وجهات النظر، والتماسك بين المجتمع القبلي.

- الحفاظ على عادات وتقاليد البادية في طقوس الأفراح، في الصحراء وفي الطعام، وفي خيام بيوت عرب وشوادر، وتكون الدعوة مفتوحة للجميع للحضور.

- الفرح فرحين حيث يحتفل العريس مع أصدقائه وأقاربه في خيمة بمكان منفصل، بينما يقام شادر للعروس مع أهلها وأصدقائها في مكان آخر طبقاً لعادات وتقاليد البادية.

أفراح مطروح

وتجد دائماً في أفراح مطروح قبائل من خارج المحافظة من عائلات وقبائل من الصعيد والقاهرة والبحيرة والإسكندرية ومعظم المحافظات، طبقاً لفتحي المالكي من عواقل قبيلة الموالك بمطروح ويأتون ويشاركون العريس فرحته، كما تجد من خارج مصر، مما يعكس كرم القبائل في الاستضافة، والترحاب بالضيوف من كل مكان، خلال أيام الفرح، في ظل بهجة وسعادة وفرحة ذات مذاق خاص لن تجدها إلا في المجتمعات القبلية.