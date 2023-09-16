وزير الشباب يشهد ندوة بناء الوعي والسلم المجتمعي بمبادرة «وطن واحد»

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، ندوة بناء الوعي والسلم المجتمعي، التي تأتي ضمن مبادرة «وطن واحد»، التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، بالتعاون مع محافظة القليوبية، بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وشهدت الندوة، حضور نحو 10 آلاف مواطن، بحضور لفيف من أعضاء مجلس النواب والعديد من كبار الشخصيات العامة في كل المجالات.

تنمية الوعي لدى المواطن المصري

تقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر لمجلس القبائل والعائلات المصرية، على جهوده خلال الفترة الماضية في تنمية الوعي لدى المواطن المصري، كما تقدم بالشكر إلى نواب الشعب على جهودهم مع الحكومة والدولة المصرية.

وأضاف «صبحي»، أن الشباب المصري في الجمهورية الجديدة التى تعطيهم الدولة بقيادة رئيس الجمهورية الأولوية والاهتمام التام في شتى المجالات، لافتا إلى التواجد الكبير من جميع أطياف المجتمع ممن حضروا اليوم، إن دل فإنه يدل على الوعي الكبير للشعب المصري.

مشروعات قومية تنموية عملاقة غير مسبوقة في عهد السيسي

أوضح وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة، التى بالفعل انعكست فى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، كما كانت لمبادرة الرئيس حياة كريمة، نموذج رائع نحو وضع المواطن المصري، وتحسين جوده حياته، وبناء مجتمع مثالي، ولما كان الوعي يشكل وجدان الأوطان، لذا كانت أهمية عقد تلك الندوة للتعريف بأهمية الوعي المجتمعي.

وأشار إلى أن أولى اهتمامات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كانت هي الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وتأكيد أولوية خطوات التنمية نحو الارتقاء بحياة المواطن، وتوفير الحياة الكريمة لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي له، بالإضافة إلى أهمية غرس الوعي لمواجهة أي أفكار أو أفعال هدامة، تحقيقاً للسلم المجتمعي الحقيقي.