 وزارة الشباب تواصل فعاليات مبادرة «حدودنا نبضنا» بمحافظة البحر الأحمر

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تنفيذ مبادرة «حدودنا نبضنا» بمركز شباب أبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.

ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن المبادرة تتضمن برنامجا تدريبيا للشباب على أساسيات ريادة الأعمال وادوات الرصد المجتمعي وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، ويتم إطلاق مسابقة «أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي»، علي أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.

التنسيق مع الكيانات التي تقدم مبادرات شبابية

ومن جهتها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابيه تخدم الشباب بالمحافظات الحدودية، وتقديم توعية وتدريب للشباب بالقري والمراكز الاكثر احتياجا من أجل أن يكونوا نواة مشرقة للمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة، وفي إطار اهتمام االدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم الكيانات الشبابية واتاحة الفرصة لها للإبداع.