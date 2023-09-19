مصر تنقذ ضحايا إعصار ليبيا: العمل مستمر حتى الـ4 فجرا يوميا (فيديو)

وجَّه عدد من المصريين والأشقاء الليبيين، الذين قدمت لهم القوات المسلحة المصرية الخدمات العلاجية على إثر الإعصار المُدمر الذي تعرضت له ليبيا، على تقديم العون والمساعدة لهم، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع «يوتيوب» قبل قليل، فيديو لعمليات البحث والإنقاذ، والتي تضمنت تقديم الخدمات العلاجية لأهالي ليبيا.

وقال أحد المواطنين المصريين الذين انقذتهم القوات المسلحة، وتعمل على تقديم الخدمات العلاجية له، في الفيديو: «أشكر ربنا الأول، ثم أشكر الرئيس السيسي، والجيش المصري حتى أصغر جندي فيه على الرعاية والاهتمام للرعايا المصريين في أي مكان».

شكر خاص من المُنقذين للرئيس السيسي والقوات المسلحة على رعايتهم

وأضاف، أن رجال القوات المسلحة مهتمين بهم للغاية، وكل ساعتين يتم المرور عليهم للاطمئنان عليه وصحته حتى الساعة 4 فجر كل يوم، مضيفًا: «بيسألوني بتأكل وتشرب وخدت العلاج.. وكل شوية دكتور يجيلي يطمن عليا».

فيما وجه أحد المستفيدين من الخدمات العلاجية من القوات المسلحة المصرية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال الجيش المصري، قائلاً: «هناك مراعية لنا في كل شيء.. أكل وشرب وعلاج كافي.. محدش قصر معانا في أي حاجة».