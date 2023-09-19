بايدن يوجه بمساعدات بـ11 مليون دولار إلى ليبيا بعد عاصفة دانيال

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن تخصيص 11 مليون دولار لجهود الإغاثة فى ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

إعلان عودة 94% من الاتصالات في ليبيا

وفى وقت سابق أعلنت الشركة القابضة للاتصالات فى ليبيا، الأحد، عودة 94% من خدمات الاتصالات فى المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية جراء العاصفة دانيال

وأوضحت الإدارة الفنية بالشركة القابضة للاتصالات - فى بيان صحفى أذاعه تلفزيون الوسط الليبي، أن الشركة تعرضت لخسائر ضخمة؛ ما أدى إلى توقف الاتصالات الدولية والعصب الأساسى لخدمة الاتصالات.

حزمة إجراءات عاجلة

وأكدت الإدارة أنها اتخذت حزمة من الإجراءات العاجلة ومنها الاستمرار فى مجانية خدمات الاتصالات والإنترنت بالبلديات المنكوبة وإطلاق حملة لجمع التبرعات من المواطنين لدعم البلديات المنكوبة.