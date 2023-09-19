بعد إغلاق ماسنجر لايت.. كيف تجد بديلا لهاتفك الضعيف؟

أعلنت شركة ميتا خلال الأسابيع الماضية، إغلاق تطبيق المراسلة الفورية ماسنجر لايت في نظام أندرويد، وهي النسخة التي جرى إطلاقها نهاية عام 2016، كإصدار مُخفف من تطبيق ماسنجر الرئيسي، حتى يمكنه العمل على أجهزة أندرويد ذات المواصفات المنخفضة.

ووفقًا لما ذكرته الشركة عبر مدونتها، فإن التطبيق لم يعد الآن متاحًا للتنزيل للمستخدمين الجدد عبر متجر جوجل بلاي، وتم منع استخدامه منذ 18 من سبتمبر الجاري.

بدائل تطبيق ماسنجر لايت للأجهزة الضعيفة

بعد إغلاق تطبيق ماسنجر لايت، بات الكثير من مستخدميه يتساءل عن البدائل التي يمكن استخدامها بشكل سلس على الهواتف ضعيفة الإمكانات، لذا فإن الشركة طورت نسختها الأساسية من تطبيق ماسنجر، ليمكن تشغيله بشكل سلس، بالإضافة إلى إتاحة تطبيق فيسبوك لايت، إذ لم تطرق ميتا إلى إغلاقه وما زال باقٍ للعمل حتى الآن.

إغلاق تطبيق ماسنجر لايت

لاحظ مستخدمو تطبيق ماسنجر لايت خلال الأيام التي سبقت إغلاقه، ظهور رسالة عند تشغيله تدعوهم للانتقال إلى النسخة الكاملة من التطبيق، وتحذرهم من اقتراب موعد توقف إصدار لايت، موضحة أن قرار إغلاق التطبيق لن يكون له أي تأثير في المحادثات، إذ ستظل محفوظة ومتاحة في ماسنجر كما هي.