مهمة خاصة لكلب سويدي في المغرب.. يكتشف الأحياء تحت الأنقاض

كتيبة من نوع خاص، لها مهمة خاصة تتمثل في الوصول للأحياء الموجودين تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب المغرب مطلع الأسبوع الماضي.

ووصلت إلى المغرب كتيبة كلاب من أوروبا، مدربة على اكتشاف الأحياء تحت الأنقاض، وأشهرها الكلب السويدي الشهير كيليان، الذي شارك في عدة مهام سابقة لإنقاذ المدفونين أحياء تحت الركام.

والكلب السويدي من فصيلة «جولدن ريتريفر»، ويعيش في السويد لكنه يسافر كثيرا حول العالم لأداء مهام استثنائية لإنقاذ البشر، ومتواجد حاليًا في قارة أفريقيا من أجل المساعدة في إنقاذ ضحايا زلزال المغرب، ولم يعلن أحد إمكانية انتقاله لليبيا للمشاركة في إنقاذ ضحايا الفيضان من عدمه.

وبحسب موقع الإذاعة الأمريكية العامة، فإن الكلب السويدي كيليان، تمكن من إنقاذ حياة 18 شخصا حيا تحت الأنقاض خلال مشاركته في أحد عمليات الإنقاذ السابقة.

الكلب السويدي يرتدي حذاءً خاصا

وحرص طاقم التعامل مع الكلب السويدي على أن يضع في قدمه حذاء خاص حتى لا يتعرض للجروح من الركام والأنقاض وليتمكن من أداء عمله في الإنقاذ بمنتهى النشاط.

ويبلغ الكلب السويدي من العمر 6 سنوات، وهو كلب إنقاذ معتمد، وتم تدريبه من قبل وكالة الطوارئ المدنية السويدية MSB، حسبما ذكرت «سكاي نيوز».

وحينما يشعر الكلب بوجود شخص حي تحت الأنقاض يقف في المكان ويبدأ في النباح بقوة لينتبه طواقم الإنقاذ للمكان ويبدأون في الحفر ورفع الأنقاض للوصول للأحياء.

وتعرضت المغرب لزلزال قوي مطلع الأسبوع المنقضي تسبب في وقوع 2946 قتيلا و5674 جريحا.