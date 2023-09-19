وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكندية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023، مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أكدت «جولي» على أن مصر أحد المقاصد الرئيسية للسياحة الكندية.

تناول القضايا المشتركة

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد التشاور بشأن مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في السودان، والتحديات الاقتصادية الدولية، والأمن الغذائي.

مناقشة تطورات الوضع في السودان

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزيرة الخارجية الكندية أعربت عن اهتمامها بالاستماع لتقييم شكري بشأن تطورات الوضع في السودان، حيث استعرض الوزير شكري جهود مصر للتوصل لحلول للأزمة سواء من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، أو من خلال مسار دول جوار السودان، منوها إلى استقبال مصر لنحو 310 آلاف مواطنا سودانيا حتى تاريخه.

مناقشة أبرز التحديات الاقتصادية العالمية

كما تناول الوزير شكري أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى الحاجة لإسهام مختلف الدول، ومنها كندا، في جهود التعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمات المتعاقبة.

تحديات الأمن الغذائي

وأوضح السفير أبو زيد أن الوزيرة الكندية أشارت إلى اهتمام بلادها بالتعامل مع تحديات الأمن الغذائي، معربة عن استعداد بلادها لدعم مصر داخل المنظمات الدولية في هذا الشأن، كما أكدت على أهمية مصر كأحد المقاصد الرئيسية للسياحة الكندية.