33 تريليون دولار حجم الدين الأمريكي.. وطرد دبلوماسي من كندا بسبب «السيخ»

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 أحداث تنوعت ما بين اقتصادية وسياسية كان من أهمها، تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة تجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.

البداية من الولايات المتحدة، وكشفت معلومات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، تجاوز الدين القومي للبلاد، 33 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.

وكان الدين القومي للولايات المتحدة، تجاوز في 16 يونيو الماضي، 32 تريليون دولار. وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها في خانة إجمالي الدين العام حتى أمس الاثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري، إلى إدراج مبلغ بقيمة 33.04 تريليون دولار.

وفي كوريا الشمالية، عاد زعيم كوريا البلاد، «كيم جونج أون»، إلى بلاده بعد زيارة رسمية لروسيا بدأها يوم الثلاثاء الماضي، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، إن الأمين العام لـ«حزب العمال الكوري» الشمالي الحاكم، فجر أمس الاثنين، زيارته الرسمية الودية لروسيا وقام بالعبور من محطة الحدود «تومانجان»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي الجزائر، ارتفعت الواردات الفرنسية من الغاز الجزائري خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بنسبة 92.1 % أو «نحو نصف الكمية التي استوردتها فرنسا من الغاز- 49.9 %».

ارتفاع صادرات الجزائر إلى فرنسا من المحروقات بنحو 35.1 %

وقالت صحيفة «الشروق» الجزائرية، إن الكمية تقدر قيمتها بـ1.6 مليار دولار، مشيرة إلى ارتفاع صادرات الجزائر إلى فرنسا من المحروقات خلال النصف الأول من 2023، بنحو 35.1%، مقارنة مع نفس المدة العام الماضي 2022

وفي كندا، أعلنت الحكومة، طرد دبلوماسيا هنديا لاشتباهها بعلاقته باغتيال زعيم طائفة «السيخ» هارديب سينج نيجار، في يونيو الماضي في غرب البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بؤرة زلزال اليابان شمال شرق أوناجاوا

وفي اليابان، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، على عمق 64.4 كيلومترا، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن بؤرة زلزال اليابان وقعت على مسافة 19 كيلومترا شمال شرق أوناجاوا.