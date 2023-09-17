الإعصار «لي» يغرق كندا في الظلام وأمريكا تعلن الطوارئ

كشف المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) أن الإعصار «لي» ضرب منطقة «نوفا سكوتيا» في كندا يوم أمس السبت، في الوقت الذي أشار فيه خبراء أمريكيون إلى أن الإعصار يتحرك فوق المحيط الأطلسي، وسط تهديده شمال شرق الولايات المتحدة والساحل الشرقي لكندا.

تغير شدة الإعصار

ويرى الخبراء، أن الإعصار سيكون أضعف في ولايات نيو إنجلند، حيث سيتحول إلى إعصار ما بعد استوائي، بينما يكون تزداد الشدة في المقاطعات الساحلية ليتحول إلى إعصار قوي.

وقال المركز، في بيان عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقًا): «ضرب إعصار ما بعد المداري لي منطقة نوفا سكوتيا حوالي الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي».

سرعة تحرك الإعصار

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإن الإعصار يتحرك الآن بسرعة 35 كيلومترا في الساعة، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وتسبب الإعصار في فيضانات على الساحل وسقوط أمطار غزيرة على أنحاء منطقة كندا الأطلسية، وفي إقليم نوفاسكوشيا الكندي، انقطع التيار الكهربائي عن نحو 120 ألف شخص، السبت بسبب تساقط الأشجار نتيجة قوة الرياح، وعانى نحو 20 ألف شخص من انقطاع الكهرباء في إقليم «نيو برونزويك».

إعلان حالة الطوارئ

في الوقت نفسه، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إعلان حالة الطوارئ في ولايتي مين وماساتشوستس، مع العمل على تقديم مساعدة اتحادية لهما.