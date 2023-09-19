«الوثائق السرية» لـ«المخابرات الإسرائيلية» عن «نصر أكتوبر»: كنا نتوقع الحرب في 1975

تستعيد «الوطن» من أرشيفها الصحفى، بمناسبة اليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر المجيدة، نخبة من الحوارات والموضوعات التى أجرتها الجريدة طوال السنوات الماضية فى الذكريات المتتالية لحرب أكتوبر المجيدة، لتُلقى الضوء على نخبة من الموضوعات المميزة التى نُشرت فى ذكرى النصر.

وتبرز «الوطن»، اليوم، شهادة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إبان حرب أكتوبر المجيدة إيلى زعيرا، التى أكد خلالها أن تقديرات المخابرات الإسرائيلية حول حرب أكتوبر، أكدت اندلاعها فى عام 1975، وأنهم لجأوا إلى 848 مركز تنصت قبل الحرب، ولم ترصد أى شىء بشأنها.

وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن كل معلومة تؤكد أن حرب أكتوبر المجيدة قادمة، قابلتها 150 معلومة أخرى تؤكد عدم حدوثها، حتى إن المخابرات الأمريكية قالت لهم إن الإجراءات التى تتخذها مصر على جبهة القتال هى «إجراءات دفاعية»، وليست «هجومية».

وكشف عن إطلاق إسرائيل طائرات بدون طيار فى حرب أكتوبر المجيدة، وأن مصر أسقطت طائرة من كل 3 طائرات أطلقتها «تل أبيب»، مؤكداً أن القوات الجوية المصرية امتلكت صاروخاً لم تعرف عنه «تل أبيب» شيئاً قبل الحرب.