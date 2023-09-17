فيلم الكتيبة: أخبار الفن والرياضة طغت على الصحف المصرية قبل 19 يوما من حرب أكتوبر

عرضت قناة الوثائقية، فيلما تسجيليا تحت عنوان «الكتيبة» 50 عاما على حرب أكتوبر، وجاء في الفيلم في الـ17 من سبتمبر 1973 قبل المعركة بـ19 يوما التي فصلتنا عن مرحلة اللاسلم واللا حرب بين مصر وإسرائيل، في هذا اليوم كانت أخبار السياسة الدولية واللقاءات الدبلوماسية هي الطاغية في حديث الصحف، فيما اختفت أي أخبار من الجبهة التي بدت صامتة تماما.

عناوين الصحف

وركزت صحف هذا اليوم، على أخبار زيارات لدبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى لبلدان مختلفة، وطلب مصر الاشتراك في مؤتمر الأمن الأوروبي، لعرض وجهة نظرها، وأبرزت الأهرام نتائج الرسائل المتبادلة بين الرئيس السادات والزعيم السوفيتي.

ونقلت الأخبار آراء السياسيين العرب في الحوار المفتوح في مجلس النواب وطلبهم معركة عسكرية، فلا تفاهم مع إسرائيل بسوى ما أسموه بالحوار القتالي، لكن أجواء أخرى كانت أكثر جاذبية في الصحف، حيث برزت إعلانات فيلم خلي بالك من زوزو على صفحات الأهرام والأخبار، الذي حقق نجاحا باهرا في دور عرض السينما.

واكتظت صحيفة الأخبار بإعلانات لأفلام أجنبية متنوعة جديدة، وفي عالم الرياضة غطت الصحف استعراض نادي الترسانة عضلاته على نادي المنيا، هكذا تنوعت أخبار الفن والرياضة، كل شيء بدا هادئاً وطبيعياً تماما وكأن لا حرب في الأفق القريب.