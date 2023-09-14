اللواء نصر سالم: ظللت 180 يومًا خلف خطوط العدو في حرب أكتوبر المجيدة

كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أحد أبطال حرب أكتوبر، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، عن كواليس مشاركته في نصر أكتوبر 1973، حيث أشار الى أنه ظل 180 يومًا خلف خطوط العدو.

وأضاف أستاذ العلوم الاستراتيجية في أكاديمية ناصر العسكرية، خلال لقائه مع محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» قائلًا «قعدت بالضبط 25 سنة، والجميع يطالبني أن أكتب عن ذكرياتي مع تلك الحب العظيمة، وكنت بكتب أدب وبكتب شعر وبكتب قصة، ولم أستطع إني أحط قلم وأكتب كلمة عن الـ180 دول لمدة 25 سنة كاملة».

وأشار إلى أن السبب يرجع إلى كونه كلما أطل من نافذة الذكريات يجد أن الـ180 يومًا قد تداخلوا بأحداثهم المختلفة من خير وشر ومواقف صعبة ومواقف مشرفة.

واستكمل «لم أستطع إلا لما قالوا لازم تكتب، وبعد 25 سنة جابولي أحد الكتاب المعروفين وقالي إحنا هنمسك يوم بيوم وبقينا نقعد من الساعة 10 مساءَ وحتى 12 مساءً نسجله يوم بيوم وبعد ذلك نقوم بتفريغه».

وتابع «الطريق إلى أكتوبر بدأ من يوم 5 يونيو، وسيناء هي درع مصر الشرقي وهدية الله لمصر».