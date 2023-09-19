إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث انقلاب «توك توك» بالبحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق« مصر- إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب توك توك في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي بالبحيرة، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «إبتسام صبحي كمال» «الزوجة»، 23 سنة، أحمد محمد أحمد حوطر، «الأب»27 سنة، وطفلهما «مالك»، 3 سنوات، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.