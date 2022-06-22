إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب «توك توك» في البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب «توك توك» بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب «توك توك» بإحدى الشوارع الفرعية بنطاق المدينة، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف وكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

المصابين بينهم أطفال

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «محمود محمد إبراهيم» عامين، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وكدمة بالصدر واشتباه نزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أحمد محمد إبراهيم»، 4 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق اليمنى، و«عبير رجب عبد العزيز دياب»، 28 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلي واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وكسر في الذراع اليسرى، و«محمد إبراهيم عبد العال»، 35 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم واشتباه نزيف في البطن وجرح نافذ في الساق اليمنى.

وجرى نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.