إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بقرية زاوية صقر في البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب توك توك بقرية في زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بانقلاب توك توك مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في الجسم وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب توك توك

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «عادل- س - ج»، 19 سنة، مقيم في أبو المطامير ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى واشتباه نزيف بالمخ، و«شريف- ع»، 18 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، و«ياسر - ا - ع»، 31 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر في الذراع اليسرى، و«محمد، م - ب»، 21 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى.

نقل المصابين لمستشفى أبو المطامير

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وكانت قرية شبراريس بمحافظة البحيرة، شهدت اليوم الجمعة، وقوع مشاجرة بين الأهالي لخلافات على الجيرة، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.