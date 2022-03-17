إصابة 4 أشخاص نتيجة انقلاب «توك توك» في البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء متفرقة جراء انقلاب «توك توك» بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب توك توك بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين، بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب«توك توك»، بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار، وجري نقل المصابين لعمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

جروح متفرقة في المصابين ما بين كسر في الذراع وارتجاج

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «محمد علي أحمد 50 عامًا، مقيمًا بالإسكندرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف في البطن، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وحميده إبراهيم سالم 45 عامًا مقيم الإسكندرية، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، وعمرو محمد علي 16 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، ياسين محمد علي 6 سنوات مصابًا باشتباه نزيف بالبطن، وكسر في الحوض وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

كان طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون شهد حادث انقلاب سيارة، ما أدى إلى مصرع شاب وإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.