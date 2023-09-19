زراعة 500 ألف فدان برسيم «حجازي» في كفر الشيخ

كشف الدكتور أيمن عبد الدايم، أستاذ المحاصيل الحقلية، بكلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، أن مساحة محصول البرسيم هذا العام في حقول كفر الشيخ، بلغت بنحو 500 ألف فدان برسيم، بعد الإطلاع عليها من قبل وزارة الزراعة، ضمن أعمال اللجان الإرشادية المشتركة لتوعية مديرية الزراعة، والجامعة، مشيرا إلى أن محصول البرسيم من المحاصيل المهمة جدا على نطاق المحافظة، كغذاء أخضر للحيوانات، والذي يتم زراعته حالياً.

زراعة البرسيم الحجازي في كفر الشيخ

أشار الدكتور «عبد الدايم»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن زراعة البرسيم الحجازي الذي يزرع أغلب المساحات منه عقب حصاد محصول الأرز بدأ بالفعل زراعته، وهو ما يوفر بنحو 60% من العلف الذي يتم شرائه من المصانع، حيث تستقبل «الحشة» الأولى للبرسيم، بعد مرور 40 يوما من اليوم.

نصائح مهمة لمزارعي البرسيم

وأضاف أن مزارعي البرسيم الأخضر يجب أن يهتموا به، وأن يكون الري بشكل منتظم رية كل 15 يوما، ويجب متابعة المحصول والرش إن لزم الأمر، حال إصابته بدودة الورق، حتي لا يصاب بأي ضرر، على نطاق المساحات المنزرعة في حقول محافظة كفر الشيخ.