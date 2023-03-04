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نقيب الفلاحين: تناقص حجم الطلب على الأعلاف المصنوعة بسبب وجود البرسيم

كتب:

سعيد رمضان
09:33 م | السبت 04 مارس 2023
العلف

العلف

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأعلاف تشهد حالة من الاستقرار خلال الوقت الحالي، وذلك بعد الإفراجات الجمركية التي حدثت للأعلاف والبضائع بشكل عام، ما أدى إلى زيادة الكمية المعروضة من الأعلاف بالسوق المحلية، كما أنه بعد إتمام دورة صناعة الأعلاف قد ينخفض السعر ولكن يحتاج الأمر لبعض الوقت.

أسعار الأعلاف 

وأوضح أبو صدام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر العلف الداجني يتراوح بين 20 إلى 22 ألف جنيه للطن، وأيضا يتراوح سعر العلف الحيواني بين 20 و22 ألف جنيه للطن، ويبلغ سعر حمل التبن «160 كيلو» 400 جنيه، ويبلغ سعر طن الردة 10 آلاف جنيه، فيما سجل سعر علف فول الصويا 33 ألف جنيه للطن، بينما سعر علف الذرة الصفراء يتراوح بين 13 و15 ألف جنيه للطن.

وأشار إلى أن حجم الطلب على شراء الأعلاف المصنوعة تناقص بشكل طفيف بسبب وجود الأعلاف الخضراء في الوقت الحالي كالبرسيم لأنه أرخص وأسهل، كما أن أغلب صغار المربين يقومون بزراعة البرسيم ما يجعلهم يعتمدون عليه بصفة أساسية في الوقت الحالي.

الزراعة التعاقدية 

وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن الزراعة التعقادية لا تزال في البداية لأن معظم المحاصيل التي تم عرضها للزراعة التعاقدية صيفية لم تزرع بعد، كما أن للزراعة التعاقدية العديد من الفوائد لأنها تسهل تسويق المحاصيل، وتضع سعرا مجزيا للفلاح بهامش ربح جيد، ما يعمل على تشجيعه، بالإضافة إلى أن الزراعات التعاقدية تساهم في استقرار الأسعار بالأسواق.

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