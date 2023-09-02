تعرف على أنسب المواعيد لزراعة البرسيم الحجازي.. أستاذ محاصيل يوضح

أكد الدكتور أيمن عبد الدايم، أستاذ المحاصيل الحقلية، بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، أن محصول البرسيم الحجازي، الذي يزرع بمساحات كبيرة في المحافظة، له العديد من الفوائد، فهو علف أخضر «نقي»، يحقق الكثير حال تناوله من قبل الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام، ويعمل على إنتاج ألبان، ولحوم بلدية طازجة.

مواعيد زراعة البرسيم الحجازي

وأوضح عبد الدايم، في تصريحات لـ«للوطن»، أن أنسب وأفضل المواعيد لزراعة البرسيم الحجازي كالتالي:

- زراعة البرسيم عقب حصاد محصول «اللب الكاوتش»، والذرة، وهما محاصيل صيفية حيث يتم بدار البرسيم مع أول شهر سبتمبر الجاري.

- زراعة البرسيم الحجازي عقب حصاد محصول الأرز الشعير، حيث يتم البدار طوال شهر سبتمبر دون حرث الأرض.

- زراعة البرسيم الحجازي عقب جني القطن مع نهاية شهر أكتوبر.

علف دائم علي مدار 8 أشهر

وأشار أيضا أن المدة التي يمكث بها محصول البرسيم بالحقل تصل لنحو 8 أشهر، لافتا إلى أنه علف أخضر دائم يوفر بنحو 40% من شراء الأعلاف الجافة، كما يعود بالكثير من البروتين والفوائد للماشية كغذاء «بيور»، مفيد للغاية لهم.