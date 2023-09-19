«الوثائقية» تكشف تفاصيل خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر

استعرض فيلم «حدث في 1973» المذاع على القناة الوثائقية شهادة البطل طاهر جمال عيسى في الفرقة 7 مشاة في حرب أكتوبر.

وتحدث الفيلم عن 15 عامًا باتت فاصلة عن معركة تحرير، وفي السادس من أكتوبر 1973، الصحف المصرية تحدثت عن ارتفاع أسعار الحبوب عالميًا إلى 3 أضعاف في عام واحد، كما سلطت الأهرام الضوء على تلك الأزمة آنذاك وتقول إن الدول الخمس الكبرى المصدرة للقمح تعقد اجتماعًا لبحث الانخفاض الخطير في احتياطي القمح عالميا.

خطة الخداع الاستراتجي تسير على قدم وساق

وفي الشأن المحلي، كانت خطة الخداع الاستراتجي تسير على قدم وساق، وركزت الصحف المصرية على قرار تثبيت أسعار المواد التموينية على أن تتحمل الحكومة فرق السفر تفاديًا لإرهاق المستهلكين، كذلك ركزت الصحف على الاستعدادت الطارئة التي باتت في ظاهرها توفير للسلع التموينية وفي باطنها الاستعدادات لأي حرب قد يطول أمدها.

لقاء ممثلي اتحاد طلبة جامعة عين شمس بالرئيس السادات

وفي صدر الصفحة الأولى من جريدة الأخبار، نشر تقرير عن لقاء الممثلين من اتحاد طلبة جامعة عين شمس بالرئيس الراحل أنور السادات، وكان من بين هؤلاء الطلبة الفنان سامح السريطي الذي حكى أن محصلة لقائهم هو اليأس من وجود حرب مقبلة، وأثبت السادات للطلبة وجهة النظر تلك بتعقيد الوضع الداخلي والخارجي.