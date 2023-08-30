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قناة الوثائقية تعرض فيلم «نجيب محفوظ» في ذكرى رحيله

كتب:

محمد أيمن سالم
08:46 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
نجيب محفوظ

نجيب محفوظ

عرضت القناة الوثائقية، اليوم الأربعاء، فيلما وثائقيا بعنوان «عالم نجيب محفوظ»، والذى تضمن تفاصيل حياة أديب نوبل، ولقاءات تليفزيونية أجراها وأراء المواطنين عنه.

آراء الأدباء والكتاب

كما استعرض الفيلم الوثائقي، آراء الأدباء والكتاب عن نجيب محفوظ وكتاباته ورواياته، وأبرز ما ميز كتابات أديب نوبل.

كما تناول الفيلم الوثائقى أيضا جولات نجيب محفوظ في المقاهي، واستعرض آراء أصدقاء نجيب محفوظ عنه، وأبرز ما تحدث عنه الأديب الراحل حول كتاباته ورواياته.

وتحل اليوم ذكرى وفاة الأديب العالمى نجيب محفوظ الذى أثرى المكتبة العربية بالكثير من الروايات والقصص والسرديات، والتي لفتت أنظار العالم إليه حتى حاز جائزة نوبل عام 1988.

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