أحمد الجندي: سأكون سعيدا بدخول مسرح خاص يحمل اسم والدي

توجه المخرج أحمد الجندي، نجل الفنان محمود الجندي، بالشكر لوزيرة الثقافة، بعد إعلان إطلاق اسم الفنان محمود الجندي على مسرح قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة.

مسرح خاص يحمل اسم والدي

قال خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة «سي بي سي»: «سأكون سعيدًا بدخول مسرح خاص يحمل اسم والدي، فقد كان حلما كبيرا اشتغل عليه لفترة طويلة، والحمد لله إن هذا الأمر تحقق».

وواصل نجل الفنان محمود الجندي: «سعيد بإطلاق اسم والدي الفنان محمود الجندي، على مسرح قصر ثقافة أبو المطامير.. كان حلمًا من أحلامه والحمدالله إنه اتحقق».

افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير

وتستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، لافتتاح أحداث مواقعها الثقافية، حيث تفتتح قصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 19 سبتمبر الحالي بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، والذي من المقرر أن يحمل مسرحه اسم الفنان الراحل محمود الجندي، ليحتضن كافة المواهب الفنية الشابة بالمحافظة، وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس هيئة قصور الثقافة المحاسب عمرو البسيوني.