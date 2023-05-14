عزاء محمود بكري بحضور وزراء وسياسيين ورياضيين.. انهيار منير وكلمة الجندي

توافد عدد كبير من السياسيين والنواب والوزراء والشخصيات العامة والإعلاميين والرياضيين، على عزاء محمود بكري، مساء اليوم الأحد، بمسجد عمر مكرم، بحضور شقيقه النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري، الذي استقبل المعزين عقب صلاة المغرب.

عزاء محمود بكري

حضر عزاء محمود بكري عدد كبير من النواب الحاليين والسابقين والوزراء السابقين والحاليين، وكذلك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المستشار محمود فوزي محمد الغراوي وجمال السعيد عاطف ناصر أعضاء النواب والشيوخ، الشيخ خالد الجندي وسيد البدوي، والفنان محمد منير، الذي ظهر متأثرا لرحيل محمود بكري.

حضور عزاء محمود بكري

ومن بين حضور عزاء محمود بكري، الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ومحمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب ومحمد الحسيني، والدكتور علي جمعة، والأمين العام لمجلس الشيوخ، وعبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالشيوخ، فضلا عن عدد من سفراء الدول العربية.

رئيس الشيوح في عزاء محمود بكري

وحضر المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عزاء محمود بكري، مقدما خالص تعازيه للنائب مصطفى بكري ولأسرة الفقيد الراحل، داعيا له أن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.

وألقى الشيخ خالد الجندي، كلمة خلال عزاء محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الفقيد كان يعمل من أجل خدمة الناس.