«الوثائقية» تكشف سبب تقديم وزير الخارجية الإسرائيلية موعد سفره للأمم المتحدة قبل حرب أكتوبر

استعرض فيلم «حدث في 1973» المذاع على القناة الوثائقية، في 22 سبتمبر عام 1973، 14 يومًا قبل سقوط أسطورة الجيش الذي لايقهر.

خطة الخداع الاستراتيجي

كشف التقرير، أنه في إطار خطة الخداع الاستراتيجي، كانت الصحف المصرية تركز في ذلك اليوم على المانشيتات الدبلوماسية والسياسية فحسب، فيما كانت الجبهة تستعد لحرب عنيفة بعد أيام.

وأوضح التقرير، أن الأهرام والجمهورية تحتفيان بقطع الدول الإفريقية مع إسرائيل، فيما أعلن سفر وزير الخارجية آنذاك محمد حسن الزياد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء مشاورات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معركة دبلوماسية أخرى، في الواجهة عززتها زيارة نائب رئيس الجمهورية حسين الشافعي إلى بكين قادمًا من كوريا الشمالية.

تقديم وزير الخارجية الاسرائلي إيبان موعد السفر للأمم المتحدة

وسلطت الصحف المصرية الضوء على خبر تقديم وزير الخارجية الإسرائلي إيبان موعد السفر للأمم المتحدة في محاولة اسرائيلية من أجل استباق الضغط العربي المحتمل، وفي إطار الشأن المحلي المصري، وفي إطار خطة الخداع الاستراتيجي، الأخبار القادمة من الجبهة تكاد تكون منعدمة.