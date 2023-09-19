مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: الشعب بطل حرب أكتوبر 

أكد اللواء محمد الغباري، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إنّ رأي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أن حرب 1967 كانت جولة من جولات الحرب وليست النهاية ورفع شعار ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

التخطيط الاستراتيجي يستغرق مدة طويلة

وأضاف الغباري في حواره ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه محمد مصطفى شردي على القناة الحياة: «بداية التخطيط لحرب أكتوبر كان إعلان أن ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، والتخطيط الاستراتيجي يستغرق مدة طويلة تصل إلى 5 و6 سنوات وليست مدة قصيرة».

الشعب بطل حرب أكتوبر

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أنّ الشعب بطل حرب أكتوبر لأنه لولا صموده لما حققنا هذه النتيجة، لأنه وفر للاقتصاد الضعيف ما يبني به القوات المسلحة الباسلة، مؤكدة: «بدأ التخطيط بتوعية الناس بالهزيمة، وأنها مرحلة وستنتهي، ودعم الشعب قواته المسلحة، كما أن الإعلام اختلف قبل وبعد حرب 1967، حيث كان يتم نشر أخبار الجبهة مباشرة دون وسيط بالحقائق الموجودة، فمثلاً كان يتم إعلان الشهداء وخسائر العدو بالصور، ومن هنا، عادت ثقة الشعب في الإعلام، وكان هذا الأمر خطوة عظيمة، كما زادت التوعية الدينية بأهمية استرداد الأرض لأنها عِرض».