ديون الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 33 تريليون دولار للمرة الأولى

وصل الدين المحلي للولايات المتحدة إلى رقم تاريخي، بعد أن تجاوزه 33 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، قبل أقل من أسبوعين من مواجهة الحكومة الفيدرالية لإغلاق محتمل بسبب نقص ترخيص التمويل، وفقًا لـ«CNBC».

حجم الأموال التي اقترضتها الحكومة الفيدرالية

وبلغ الدين المحلي، الذي يعادل حجم الأموال التي اقترضتها الحكومة الفيدرالية لتغطية نفقات التشغيل، 33.04 تريليون دولار يوم الاثنين، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الزيادة بنسبة 50% تقريبًا في الإنفاق الفيدرالي بين العام المالي 2019 والعام المالي 2021 ساهمت في تجاوز الدين 33 تريليون دولار، وفقًا لـ«CNBC».

التخفيضات الضريبية وبرامج التحفيز

كانت التخفيضات الضريبية وبرامج التحفيز وانخفاض الإيرادات الضريبية نتيجة لانتشار البطالة على نطاق واسع خلال جائحة كوفيد - 19 من العوامل التي دفعت الاقتراض الحكومي إلى الزيادة.

قانون خفض التضخم

ويضغط المشرعون الجمهوريون من أجل خفض الإنفاق، بينما يدعم الديمقراطيون برامج الرئيس جو بايدن، مثل قانون خفض التضخم، الذي تقدر تكلفته بأكثر من تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وفقًا لنموذج ميزانية جامعة بنسلفانيا.

وصدر الجمهوريون في مجلس النواب يوم الأحد الماضي، مشروع قانونهم الخاص لتمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر مقابل تخفيض بنسبة 8% في البرامج المحلية مع استثناءات للأمن القومي، وفقًا لـ«CNBC».

لكن من غير المتوقع أن يمرر مشروع القانون هذا مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.