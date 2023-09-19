«الصحة» توجه المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وجهت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نقترب على الدخول في فصل الشتاء ومن المتعارف خلال فصلي الخريف والشتاء ارتفاع أعداد مصابي نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وعلى المواطنين ضرورة الحصول على اللقاح للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس الذي يمثل خطرا كبيرا على فئات محددة ومنها كبار السن».

فئات يجب حصولها على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك فئات يجب أن تهتم بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية وهم كبار السن والأطفال بعد الـ6 أشهر والعاملين في المجال الصحي، وكذلك أصحاب المناعة الضعيفة، مشيرا إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعمل بعد الحصول عليه بأسبوعين، لافتا إلى أن اللقاح متوفر في جميع فروع فاكسيرا على مستوى محافظات الجمهورية.

الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، الأعراض الجانبية للقاحات بشكل عام وليس لقاح الإنفلونزا فقط، وقال تتضمن ارتفاعا في درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وآلام في الرقبة، مطمئنا المواطنين بأن اللقاحات آثارها الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب وتزول في غضون يومين لا أكثر.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين في حال معرفة أقرب مكان للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 وسيتم الرد على كافة التساولات والاستفسارات المختلفة من مصادرها الرسمية.