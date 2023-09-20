«الصحة» تكشف أعراضا إذا ظهرت على الجسم توجه إلى الطبيب فورا

حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الأعراض المهمة في حال ظهورها لا بد من الذهاب إلى الطبيب فورا، وجاءت الأعراض على النحو التالي:

- الصداع

- الدوخة

- الدوار

- الغثيان

- القيء

- التعب

- سرعة ضربات القلب

- ضيق التنفس

- احمرار الوجة

- التعرق الشديد

- الجفاف

- فقدان الوعي

الإجهاد الحراري وأسبابه

وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته بالأمس، إن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بالإجهاد الحراري، لافتة إلى أن الإجهاد الحراري يحدث عندما لا يستطيع الجسم تعويض فقدان السوائل ويمكن أن يحدث الإجهاد الحراري لأي شخص ولكنه أكثر شيوعا في الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الطقس الحار أو الذين يعملون في بيئة حارة أو الذين يعانون من حالات طبية معينة.

وتابعت الوزارة أن في حال ظهور هذه الأعراض لا بد من التواصل مع الطبيب بشكل فوري أو الذهاب إلى أقرب مستشفى، مشيرا إلى أنه يجب التوقف عن أي نشاط في حال ظهور هذه الأعراض حتى لا يتم الإصابة بأي مضاعفات صحية.

يجب تبريد الجسم والحصول على راحة فورية

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة تبريد الجسم والحصول على راحة فورية عن طريق الانتقال إلى مكان بارد، وشرب الكثير من السوائل ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة في حال الإصابة بهذه الأعراض حتى زيارة الطبيب.