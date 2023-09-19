طفل يفقد أسرته ومنزله في زلزال المغرب.. ونادي الرجاء يداوي جراحه

أعلن نادي الرجاء المغربي ضم الطفل ياسين الأشاهري الذي فقد أسرته في الزلزال المدمر، إلى أكاديميته، من أجل تخفيف آلام الصغير العاشق لفريق النسور الخضر، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

الزلزال يمحو منزل الطفل ويحوله إلى كوم من التراب

دمر الزلزال قرية الطفل ياسين كاملا، ولم يتبق فردا من أسرته، وما كانه يظنه بعيدًا بات واقعًا، إذ تحققت أحلامه بطريقة مفاجئة، فقد حصل على الفرصة التي كان ينتظرها.

الرجاء الرياضي يتعاقد مع أحد الناجين من زلزال المغرب



تعاقدت أكاديمية نادي الرجاء المغربي مع ياسين الأشاهري أحد الناجين من الزلزال وتسبب في فقدانه لعائلته



ويسعى الرجاء لتحويل أحلام ياسين إلى حقيقة حيث تكفل برعايته بالكامل وضمه لفريق تحت 17 عاما حيث سيتلقى التعليم والرعاية pic.twitter.com/N9hXf4KPnd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 18, 2023

واستقبلت الأكاديمية الطفل قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لينضم إلى فريق الشباب، وسيكون له فرصة للدفاع عن ألوان ناديه المفضل هناك، ومنذ البداية أدرك مسؤولو النسور أن الصبي يحتاج إلى دعم نفسي ليتجاوز المحنة التي مر بها، ويجرى تقديم كل الدعم اللازم له لمساعدته على التعافي بشكل شامل.

تحمل مسؤولية الدفاع عن أحلامه

يقول مصطفى خليف، مدرب فريق الرجاء تحت سن الـ17 عاما: «سنبدأ معه تدريجيا حتى يتأقلم، ونحاول تحييد الآلام عن ذاكرته من خلال إدخاله في حصص تدريبية بالتدريج».

وقال رئيس نادي الرجاء محمد بودريق: «خصصنا لياسين طبيب نفسي، لأن الفاجعة ليست سهلة إطلاقا».