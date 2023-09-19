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طفل يفقد أسرته ومنزله في زلزال المغرب.. ونادي الرجاء يداوي جراحه

كتب:

أحمد عادل موسى
09:37 ص | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
ياسين الأشاهري

ياسين الأشاهري

أعلن نادي الرجاء المغربي ضم الطفل ياسين الأشاهري الذي فقد أسرته في الزلزال المدمر، إلى أكاديميته، من أجل تخفيف آلام الصغير العاشق لفريق النسور الخضر، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

الزلزال يمحو منزل الطفل ويحوله إلى كوم من التراب

دمر الزلزال قرية الطفل ياسين كاملا، ولم يتبق فردا من أسرته، وما كانه يظنه بعيدًا بات واقعًا، إذ تحققت أحلامه بطريقة مفاجئة، فقد حصل على الفرصة التي كان ينتظرها.  

واستقبلت الأكاديمية الطفل قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لينضم إلى فريق الشباب، وسيكون له فرصة للدفاع عن ألوان ناديه المفضل هناك، ومنذ البداية أدرك مسؤولو النسور أن الصبي يحتاج إلى دعم نفسي ليتجاوز المحنة التي مر بها، ويجرى تقديم كل الدعم اللازم له لمساعدته على التعافي بشكل شامل.

تحمل مسؤولية الدفاع عن أحلامه

يقول مصطفى خليف، مدرب فريق الرجاء تحت سن الـ17 عاما: «سنبدأ معه تدريجيا حتى يتأقلم، ونحاول تحييد الآلام عن ذاكرته من خلال إدخاله في حصص تدريبية بالتدريج».

وقال رئيس نادي الرجاء محمد بودريق: «خصصنا لياسين طبيب نفسي، لأن الفاجعة ليست سهلة إطلاقا».  

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