زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزر «إيزو» اليابانية

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن وقوع زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من جزر إيزو، بدولة اليابان، اليوم الثلاثاء.

زلزال اليابان اليوم

وبحسب مركز رصد الزلازال فإن زلزال اليابان وقع صباح اليوم، على بعد 10 كيلومتر تحت الأرض، وعلى بعد 525 كيومترا جنوب شرق يوكوسوكا اليابانية، و487 كيلومترا جنوب شرق تاتياما.

زلازل في اليابان

وأشار المركز إلى وقوع عدة هزات أرضية في أقاليم متفرقة من اليابان، سواء في السواحل الشرقية والغربية.

وضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية لليابان، وكان مركز الزلزال على بعد 178 كيلومترا شمال مدينة مدينة هيريرا اليابانية في مساء أمس.

وفي وقت سابق أمس، أعلن المركز أن زلزالا بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الغربي لليابان، أيضا، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر ناتجة عن تلك الزلازل.