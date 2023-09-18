زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر يضرب اليابان

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية لـ اليابان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز أن زلزالا بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الغربي لـ اليابان.

مركز الزلزال

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنه تم تحديد مركز الزلزال على بعد 178 كيلومترا شمال مدينة مدينة هيريرا اليابانية.

ولم ترد بعد معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار.

يأتي زلزال اليابان بعد ساعات قليلة من زلزال ضرب جنوب الجزائر شدته 3.1 على مقياس ريختر وبعد 10 من زلزال ضرب المغرب شدته 7 ريختر وخلف أكثر من 5000 قتيل ومصاب وأعلنت البلاد 3 أيام حداد في ظل أزمة بسبب الأضرار المادية والإنسانية التي وقعت.