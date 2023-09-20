تفاصيل الزلزال القوي في نيوزيلندا.. 15 ألف شخص شعروا به دون خسائر بشرية

تعرضت سواحل الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا لهزة أرضية قوية بقوة وصلت لـ 6.2 درجة على مقياس ريختر.

المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي يكشف تفاصيل الزلزال القوي

ونقلت «سكاي نيوز» تفاصيل الزلزال الذي ضرب سواحل نيوزيلندا حيث اعلن وقال المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي إنّ الزلزال وقع في الساعة 09,14 بالتوقيت المحلي.

وحُدّد المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي مركز الزلزال على بُعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم، وأفاد 15 ألف شخص بأنهم شعروا بالهزة الأرضية القوية، بينما لم تسجّل السلطات حتى الآن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من نتيجة الزلزال.

نيوزيلندا تشهد زلازل قوية متكررة

وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير

وتعرضت سواحل جزر نيوزيلندا لزلزال بنفس القوة خلال شهر مايو الماضي، ولم تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

يأتي هذا الزلزال في الوقت الذي مازل المغرب يحاول معالجة أثار الزلزال القوي الذي ضرب البلاد وخلف آلاف القتلى والجرحى والمشردين وهدم عشرات الآلاف من المنازل.