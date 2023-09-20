عاجل.. "البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل الزلزال الذي ضرب غرب مصر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الزلزال الذي ضرب الأراضي المصرية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات

وأعلن المعهد، في بيان له، وقوع زلزال ضرب الأراضي المصرية بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر، لافتًا إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 265 كيلو متر شمال غرب مرسى مطروح بين خط العرض 32.52 شمالًا وخط الطول 24.79 شرقًا بعمق 13.68 كيلو متر.

ووقع الزلزال تحديدًا الساعة 4.33.12 صباحًا بالتوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية.

وبحسب بيان المعهد فإنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

الزلزال وقع بعد ساعات من زلزال قوي في نيوزيلندا

يأتي هذا الزلزال بعد ساعات قليلة من زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر سواحل نيوزيلندا.

وشهدت أمس بعض البلاد هزات أرضية قوية حيث وقع زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من جزر إيزو، بدولة اليابان، ووقع زلزالا أخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب أفغانستان، وذلك بعد أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وتسبب في وقوع آلاف القتلى والمصابين.