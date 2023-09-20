فرص عمل في القاهرة والجيزة والمنيا.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، توافر عمل بعدد من الشركات الخاصة في القاهرة والجيزة والمنيا برواتب مجزية.

وترصد السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة ومواعيد التقديم وكيفية التقديم، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب عبر صفحتها على فيس بوك.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

أعلنت إحدى الشركات الخاصة احتياجها لعدد من مسؤولي المبيعات دون خبرة، موضحة أنّ أماكن العمل في القاهرة والجيزة.

شروط القبول في الوظائف

- مؤهل عالٍ

- جيد في اللغة الإنجليزية

- أقصى حد للسن 30 عاما

- موقف واضح من الجيش

الحقوق

- راتب مجزي

- حوافز مبيعات

- حوافز شهرية

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات متغيرة

- يوم إجازة أسبوعيا

- تأمينات اجتماعية

كيفية التقديم للوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنّ الراغب في التقديم للوظائف عليه ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/TpsQv6T9VL

ملتقى توظيفي لعدد من الشركات في المنيا

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، تنفيذ ملتقى توظيفي لعدد من الشركات في المنيا يومي 30 سبتمبر الجاري والأول من أكتوبر المقبل، لتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنّه سيتم توفير تدريبات متخصصة لأبناء محافظة المنيا بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة على مدار 3 أيام قبل بدء الملتقى التوظيفة لتدريب الشباب على كيفية التقديم للوظائف واختيار الوظيفة المناسبة.

مواعيد ومجالات التدريب

- 26 سبتمبر 2023، سيتم توفير تدريبات تكنولوجية تستهدف التعريف بأهم البرامج التي تتطلبها أي وظيفة.

- 27 سبتمبر2023، التدريب على كيفية كتابة السيرة الذاتية وماهية الوظائف المستقبلية وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل.

- 28 سبتمبر 2023، التدريب على كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض الجيد، وكيفية إبراز الإمكانيات العملية والعلمية بطريقة صحيحة والسمات المميزة لكل عارض.

كيفية الاشتراك

على الراغب في الالتحاق بالدرورات التدريبية والملتقى التوظيفي التسجيل في اللينك التالي https://forms.office.com/r/TURwjLvfh6.