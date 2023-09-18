وظائف برواتب مجزية في كبرى شركات المقاولات.. مطلوب جميع المؤهلات

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، توفير فرص عمل بالتعاون مع كبرى الشركات ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى كبرى شركات المقاولات.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، وخاصة الشباب الباحثين عن فرص عمل تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بإحدى شركات المقاولات، والتي جاءت على النحو التالي:

الوظائف والتخصصات المطلوبة

- فني إشراف داخلي.

- فني تنظيف واجهات.

- فني كهرباء.

- فني سباكة.

- فني ميكانيكا.

شروط وظائف المقاولات

يمكن لجميع المؤهلات «مؤهل عالٍ، متوسط، فوق متوسط» التقدم للوظيفة.

- إحضار موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولين في وظائف شركة المقاولات على رواتب مجزية وتأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم للوظائف

وذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه يمكن التقدم لوظائف المقاولات، عن طريق التوجه لمركز شباب السلام يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.

وللتقديم يرجى ملء الاستمارة التاليه من هنــــــــــــــــــــا، والحضور مباشرة لمركز شباب السلام أول، بعد قسم السلام بجوار نادي 6 أكتوبر بمدينة السلام بالقاهرة، ولمتابعة المزيد من الوظائف على منصة توظيف مصر من خلال هذا الرابط https://tawzeefmasr.com.

وظائف الشباب والرياضة

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة ملتقيان توظيفيان بمحافظتي البحيرة والمنيا خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري ضمن مبادرة «طور وغير»، ويومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر المقبل، من خلال مبادرة «توظيف مصر».

ويجرى تنفيذ 6 ملتقيات توظيف أخرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين بعدد من المحافظات التالية: «الإسكندرية، الأقصر، كفر الشيخ، أسوان، القاهرة، الجيزة».

أهداف ملتقيات التوظيف

وتستهدف ملتقيات التوظيف الآتي:

- صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية.

- توفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.

- توفير فرص عمل للشباب من ذوي الهمم.

وتنفذ وزارة الشباب مبادرتي «طور وغير» و«توظيف مصر»، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب.