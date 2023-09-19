وظائف شاغرة لبيع الأجهزة الكهربائية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لبض شركات القطاع الخاص.

الوظائف المطلوبة

- مدير فرع بشرط الخبرة في نفس المجال كمدير فرع.

- كاشير.

- مسؤول استلامات FMC4.

- مراقب مخزون.

- بائع «أدوات منزلية - أجهزه كهربائية - مفروشات - لعب أطفال».

- مراقب كاميرات.

- موظف أمن.

- عمال تحميل وخدمات ونظافة.

شروط الوظائف

- يشترط لمن يتقدم لهذه الوظائف أن يكون من الخريجين بمؤهلات عالي / متوسط / فوق متوسط.

- الحد الأقصى للسن 39 سنة.

موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- مرتبات مجزية، حسب كل وظيفة وخبرة الشخص المتقدم.

- حوافز شهرية.

- حوافز بيع يومية.

- إجازات سنوية ورسمية.

- استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير.

- زيادات سنوية ومنح ومكافآت.

- تأمين طبي واجتماعي.

للتقديم على هذه الوظائف يرجى ملء الاستمارة من هنـــا والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد، الحي الأول المجاورة الثانية مركز شباب مدينة بدر أمام الجامعة الروسية، وذلك يوم الأحد الموافق 24 من سبتمبر الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.