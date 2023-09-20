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وزير البترول: مؤتمر إيجيبس يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة

كتب:

مارينا رؤوف
09:33 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
خلال اللقاء

خلال اللقاء

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPES 2024 في نسخته السابعة، اجتماعها الأول برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات البترول والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر، وأمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ووكيل الوزارة للمكتب الفني.

الوزير يناقش أبرز أهداف المؤتمر

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحولا جذريا وتوسعا في الأهداف والرؤى لتنطلق في مسماها الجديد (مؤتمر مصر للطاقة) وتتناول كل قضايا الطاقة ومجالاتها، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحويل المؤتمر إلى منصة عالمية تولي أهمية لدعم التحول نحو الطاقة الخضراء، وتتناول وفق رؤية شاملة التكامل بين موارد الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين منخفض الكربون ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة.

المؤتمر يأتي لتحفيز الاستثمارات

وأكد الملا أن المؤتمر أصبح أحد أهم الأحداث العالمية المحفزة للاستثمارات والأعمال بسوق الطاقة العالمي، وأحد أكبر دعائم أنظمة الطاقة في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى تزايد الاهتمام العالمي بالمؤتمر عاما بعد عام والشراكات الناجحة الناتجة عنه، ما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وتعقد النسخة السابعة من المؤتمر إيجيبس فى فبراير 2024 تحت شعار تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 35 ألف مشارك و500 شركة عارضة و300 متحدث و2200 أعضاء وفود و15 جناحا دوليا و120 دولة مشاركة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.