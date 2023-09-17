وزير البترول: لا نملك رفاهية في الوقت ونعمل للحفاظ على معدلات الإنتاج

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنّه ليس لدينا رفاهية الوقت ولذلك يكثف قطاع البترول حاليًا أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما للحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها والاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلية بتحقيق اكتشافات جديدة، والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، مشيرًا إلى أنّ مصر تتمتع باحتمالات بترولية متميزة وبنية تحتية قوية تمكنها من تنفيذ برامج وخطط طموحة لزيادة الإنتاج، والتي تعد من أولويات العمل.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعيات العامة لشركتي عجيبة والفرعونية للبترول عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023.

ضرورة مهمة لتطبيق معايير السلامة

وشدد الملا على أهمية تطبيق معايير السلامة والحفاظ على الكوادر والأصول ورفع كفاءة التشغيل بالتوازي مع خفض التكاليف دون المساس بكفاءة العملية الإنتاجية من خلال استخدام تكنولوجيات التحول الرقمي المتطورة، والتي تحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة، وثمّن الوزير التزام شركاء قطاع البترول الأجانب والتعاون والتنسيق الكامل مع قطاع البترول في تنفيذ برامج العمل.

وشكر الوزير العاملين بالشركتين على معدلات الأداء المتميزة والتزامهم الكامل بتنفيذ خطط العمل، وتحقيق أعلى معدلات للسلامة والصحة المهنية، وحث الوزير العاملين بالشركتين على الاستمرار في جهود الإسراع بخطط العمل لوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج والاستفادة من البنية التحتية القائمة بالفعل.

تحقيق متوسط إنتاج يعادل 42 ألف برميل زيت مكافئ يوميا

واستعرض المهندس ثروت الجندي، رئيس شركة عجيبة، أهم مؤشرات الأداء بالشركة إذ بلغ إجمالي استثمارات الشركة خلال العام المالي أكثر من 371 مليون دولار، وأنها نجحت في تحقيق متوسط إنتاج يعادل 42 ألف برميل زيت مكافئ يومياً من خلال حفر 33 بئرًا تنموياً و3 آبار استكشافية، منوهًا بنجاح الشركة في تحقيق رقم قياسي جديد في انتاج الغاز إذ بلغ متوسط الإنتاج 51 مليون قدم مكعب يوميًا.

وأعلن رئيس الشركة خلال الجمعية عن نجاحها خلال الشهر الحالي في وضع آبار غاز حقل فراميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على خريطة الإنتاج بمعدل 25 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال مد خط أنابيب قطر 10 بوصات بطول 38 كيلومترا.

ولفت إلى أنّ الشركة نفّذت عمليات رقمنة لأنشطة الحقول بتطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد وربطها بمنظومة موحدة، وأنه جارٍ اضافة بعض النظم الخاصة بدعم اتخاذ القرار.

واستعرض المهندس حسام ذكي رئيس الفرعونية، معدلات الأداء حيث أشار إلى أن إجمالي إنتاج الشركة بلغ 154 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وأكثر من 3 آلاف برميل متكثفات، وتحقيق نسبة 99% لكفاءة تشغيل الأصول البرية والبحرية.

وأكد أنّ الفرعونية نجحت فى تقليل نسب الانبعاثات الكربونية لأقل من المستويات القياسية العالمية، وأنّ الشركة تعطي أولوية للحفاظ على السلامة والبيئة ونجحت في الحفاظ على شهادات الأيزو في إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة وحصلت على شهادة الأيزو في الحفاظ على الطاقة.