ارتفاع أسعار البترول العالمية بعد العاصفة دانيال وقلة المعروض

منذ أزمة إعصار دانيال حققت أسعار البترول العالمية مكاسب كبيرة، ولم تكن العاصفة دانيال، هي الأزمة الوحيدة التي تسببت في ارتفاع الأسعار وإنما أثّر إيقاف بعض الآبار عن الإنتاج وإغلاق المواني التي يتم من خلالها تصدير النفط، فإنّ المخاوف الاقتصادية في الصين، أثرت أيضا على طلب الوقود.

أسباب أدت إلى رفع أسعار البترول العالمية

ومن الأسباب التي أثرت على ارتفاع أسعار البترول بجانب توقف الإنتاج من بعض المنصات في ليبيا، انخفاض الإنتاج في روسيا والسعودية، ما تسبب في خفض المعروض في السوق، وساهم ذلك في جزء من ارتفاع أسعار البترول العالمية، وفق موقع «إنفيستينج».

ومع استمرار البترول العالمي في تحقيق ارتفاعات قوية، خلال الفترة الحالية، جعل النفط يحقق مكاسب كبيرة لم يسجلها من بداية العام الحالي، فمن المتوقع أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع حتى عام 2024.

وأشار عدد من المحللون إلى أنّ تخفيضات الإنتاج بقيادة المملكة العربية السعودية وروسا، أدت إلى استقرار السوق في السابق، لكنه من المتوقع أن تتسب بحدوث عجزا في سوق النفط خلال الشهور المقبلة.

كما أن طلب الصين التي تعد ثاني أكبر مستورد لخام النفط في العالم من النفط ظل مرنا، حيث قامت مصافي النفط المحلية بتكثيف المعالجة إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، وهو ما ساعد الطلب القوي على النفط خلال الصيف، مع انتعاش النشاط الاقتصادي.

وأشار عدد من الاقتصاديين إلى أنّ التخفيضات التي ساهمت في ضبط السوق خلال الشهور الماضية، من المرجح أن ترفع بأسعار النفط الفترة المقبلة خاصة مع بداية العام المقبل وانتعاش اقتصاد الصين.

أسعار البترول اليوم

وصعدت أسعار البترول يوم الاثنين مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.

وزادت العقود الآجلة لخام عقود نفط برنت إلى 93.98 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 90.92 دولار للبرميل.